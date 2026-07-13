GUIDONIA – Lascia il cane sul balcone sotto al sole: italiana denunciata

A segnalare il caso è stata una vicina.
“Un cane viene lasciato tutto il giorno sul balcone”, ha raccontato la donna.
E’ stato sufficiente un sopralluogo per verificare che era vero.
Per questo venerdì 10 luglio i Carabinieri Forestali delle stazioni di Guidonia Montecelio e Ciciliano hanno denunciato una 39enne italiana per maltrattamenti di animali.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, nei giorni scorsi una donna residente a Villanova di Guidonia aveva presentato formale denuncia segnalando l’abbandono di un cane su un balcone sprovvisto di tende da sole per intere giornate.
Così nella mattinata di giovedì 9 luglio i militari hanno effettuato un primo sopralluogo insieme ai veterinari della ASL Roma 5, in casa non c’era nessuno ma il cane era sul balcone.
A quel punto, venerdì è scattato un nuovo sopralluogo: in casa c’era la proprietaria, una 39enne italiana, sul balcone invaso di escrementi un anziano jack russel maschio, sotto al sole e senza acqua.
Per la proprietaria è scattata la denuncia alla Procura di Tivoli.