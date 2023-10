Ottobre tra feste e sagre: dove si mangia e balla

Ottobre sta finendo, ma non la voglia di stare tutti insieme all’aria aperta. Tante le proposte nel nostro territorio, tutte accumunate dal trionfo dello street food.

A Guidonia a tutta birra

A Guidonia torna la 3° edizione di “Luftland – Oktoberfest Guidonia”, dal 19 al 22 ottobre presso la piazza Matteotti (piazza del Comune), dalle 19 alle 24.

L’evento, organizzato dal Comitato Eventi & Festeggiamenti Guidonia con il patrocinio del Comune, prevede stand gastronomici, tanta musica e divertimento, adatto a chi vuole vivere una ventata di Germania a due passi da casa.

San Polo …da gustare

San Polo dei Cavalieri, domenica 22 ottobre, ospita la 12° edizione di “San Polo da…gustare”, presso piazza Guglielmo Marconi.

Saranno presenti stand per la degustazione, gonfiabili e animazione per i più piccoli, spettacoli di danza con la straordinaria partecipazione di Raimondo Todaro e Samuel Antinelli.

Si potranno gustare delle fumanti caldarroste, veder sfilare la Banda San Polo dei Cavalieri 1863 e, per il tardo pomeriggio, chiude la manifestazione lo spettacolo musicale del Gruppo Luna.

A Madonna della Pace la Sagra delle Pezzole e Fagioli

A Madonna della Pace, frazione di Agosta, nell’alta Valle dell’Aniene, si attende la sagra delle Pezzole e Fagioli presso l’area sottostante la piazzetta Belvedere.

L’apertura degli stand è prevista per le 12:30, e nel menu non mancheranno le pezzole con i fagioli, ma anche spuntature con patate al forno e ciammillitti al vino a concludere. In caso di pioggia, la manifestazione si terrà al coperto.

Ad Affile la Sagra del Fallone

Ad Affile torna la 37° edizione della Sagra del Fallone, prevista per sabato 21 e domenica 22 ottobre.

Sabato alle 18 apriranno gli stand dove poter acquistare il Fallone, una sorta di pizza piegata a metà e ripiena di verdure, leggermente piccante.

Alle 20, invece, inizia il percorso-cena lungo le vie del centro storico, a cui si accederà solo tramite l’acquisto di un pass dal costo di 22 euro, che comprende aperitivo, antipasto misto e frittelli, un primo piatto consistente in pezzette con fagioli, per secondo l’immancabile fallone con erbi e salsicce, dolcetti misti e vino Cesanese di Affile.

Alle 22 si chiude la prima serata con uno spettacolo musicale de “I Salta…Pizzica” presso piazza Castellana.

Domenica 22 alle 13, ad attendere ci sarà una polentata, presso piazza Castellana, con tanto di spettacolo musicale con Claudio Frosoni.

A Campo dell’Osso la Festa della Castagna

A Campo dell’Osso, sabato 21 ottobre, torna la 4° Festa della Castagna, a partire dalle 16, presso la piazzetta Kristal.

La festa prevede musica, l’immancabile cartoccio di castagne, ma anche dolci e tante altre sorprese che attenderanno chi deciderà di partecipare alla manifestazione.

“A Montelibretti Sapori in Cammino”

Gli appuntamenti per domenica 22 ottobre continuano, a Montelibretti, con “Sapori in Cammino”, evento podistico in cui verranno offerte acqua, t-shirt e un ticket con il 50% di sconto sul pranzo.

Dopo la messa alle 9, il raduno è alle 10 in via Roma, con iscrizione gratuita dei partecipanti alla camminata sul Cammino di San Francesco, di 5 km.

La partenza è prevista alle 10:30, mentre il ritorno alle 12 a Parco della Resistenza, dove si consumerà il pranzo.

Il menu prevede pasta tipica alla Sabina, maialino arrosto, insalata, acqua e vino, dal costo di 10 euro.

Dalle 10, inoltre, presso Parco della Resistenza, apriranno stand enogastronomici per poter degustare e acquistare prodotti tipici locali, e dove si svolgerà anche la “Sagra della Pizza Fritta”.

A Castel Madama Oliolive

Infine, si ricorda l’appuntamento con Oliolive a Castel Madama, il 21 e 22 ottobre, presso piazza Dante.

Si inizia dalla mattina, con stand espositivi ed enogastronomici, dove sarà possibile cenare; a seguire spettacoli e animazione anche per i più piccoli, per poi riservare ben due spettacoli musicali per la sera del sabato.

Anche la domenica sarà ricca di appuntamenti, tra visite al Castello Orsini, esibizioni di ballo e altri spettacoli musicali.

(di Camilla Nonni)