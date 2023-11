TIVOLI – “Mio padre, Little Tony”: Cristiana Ciacci presenta il libro dedicato al Re del Rock

La città di Tivoli ospita la presentazione del libro “Mio padre, Little Tony” scritto dalla figlia del grande cantante, Cristiana Ciacci, e da Teresa Giulietti. Appuntamento venerdì 17 Novembre 2023 dalle ore 16.00 presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” in piazza Giuseppe Garbaldi: nel corso della presentazione, la Ciacci svelerà alcuni segreti del suo rapporto con il papà.

È l’Accademia Ergo Cantemus coro ed Orchestre di Tivoli, con il patrocinio del Comune di Tivoli e Assoarma Consiglio Provinciale, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, a concludere un prodigioso iter commemorativo nel 2023, per il decennale dalla scomparsa di Little Tony .

Nel libro, edito da Bertoni Editore con la prefazione di Mara Venier, grazie alla preziosa collaborazione di Teresa Giulietti, scrittrice e ghostwriter, la figlia dell’Elvis italiano ripercorre la sua vita raccontando, in particolare, aneddoti privati della sua infanzia. Anche se cresciuta, la Cristiana adolescente e quel che sarà poi la Cristiana giovane donna, ha sempre e solo desiderato una famiglia da vivere, radici e certezze, lei che si definisce “bulimica d’amore” ne ha sofferto talmente tanto da cadere vittima dell’anoressia.

Diversi, dunque, i temi che verranno trattati nel corso della presentazione.

Cristiana Ciacci sarà affiancata nei saluti di benvenuto dal presidente della Accademia Ergo Cantemus Luana Frascarelli e dalla Professoressa Maria Buongiorno, da Fabio Angeloni giornalista nonchè scrittore, e dal moderatore Dottor Aleandro Fusco.

Non mancheranno attimi musicali dedicati alla pace, con Sofia Paterni, voce bianca del Teatro dell’Opera di Roma accompagnata al Pianoforte da Matteo Siscaro e la proiezione dell’ultimo videoclip “Stringimi forte” di Cristiana Ciacci che sarà in sala insieme ad Angelo Petruccetti per salutare il pubblico, e a far da sfondo in showtime, le fotografie inedite della famiglia Ciacci.

La presentazione vedrà un momento istituzionale della Accademia Ergo Cantemus con il conferimento a nuove personalità che faranno parte del neo Comitato Artistico, alla presenza del Presidente Onorario Can. Ciro Zeno.

La giornata si concluderà con l’intervento del Maestro Professor Roberto Giuliani, Capo delle relazioni esterne nazionali e internazionali del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, in relazione ai progetti formativi musicali in tema di Orchestra Giovanile della Città di Tivoli ed attività prossime con l’associazione culturale Accademia Ergo Cantemus.

Cristiana Ciacci ed Angelo Petruccetti, saranno lieti, in fine evento, di salutare il pubblico presente al book-corner allestito in sala per l’occasione.