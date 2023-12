TIVOLI – Ospedale chiuso, il Comitato Salute e Ambiente: “Dove sono i sindaci nello sfascio della Asl?”

Dal Comitato Salute ed Ambiente ASL Roma 5 riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa congiunto con il Comitato Libero “A difesa dell’ospedale di Colleferro”, il Comitato Residenti Colleferro, il Comitato Difesa Ambiente Guidonia Montecelio, il Comitato Cittadini di Fonte Nuova, e le associazioni Cittadini per Fonte Nuova è Nostra, La Sesta Stella di Guidonia Montecelio, Pro Santa Lucia e Arte di Vivere:

A fronte dei gravi fatti dell’ospedale S. Giovanni Evangelista, che hanno interessato tutta la Regione Lazio, ci saremmo aspettati un’ immediata presa di posizione pubblica da parte dei Primi cittadini del nostro distretto territoriale.

A tutt’oggi, però, non ci risultano convocazioni da parte della Direzione Generale ASL ROMA 5 della Conferenza dei Sindaci sulla sanità per ascoltare e rispondere alle esigenze del territorio, rappresentate dai rispettivi Primi cittadini. Nè siamo riusciti a sapere se se sia stata convocata o si sia tenuta almeno l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni sedi di distretti sanitari (Subiaco, Tivoli, Guidonia, Colleferro, Palestrina, Monterotondo) allo scopo di prendere decisioni collegiali urgenti ed emergenziali nei confronti della difficile realtà sociale e sanitaria.

Domanda: è stata convocato o no la Conferenza dei Sindaci? E qualora si fosse tenuta potremmo sapere ufficialmente quali decisioni sono state prese in merito a quanto successo a Tivoli? Ad esempio, la decisione di costituzione di parte civile è stata presa?

Sono i Sindaci a rivestire nel territorio un ruolo prioritario fondamentale per quello che riguarda l’erogazione dei servizi sanitari pubblici e sarebbe stato importante se in questi anni avessero coinvolto anche le Associazioni e i Comitati civici nelle pregresse Conferenze dei Sindaci, affinché si realizzasse l’intento democratico di ascoltare le esigenze reali della cittadinanza e magari cercare di prevenire, insieme, lo sfascio verificatosi da tempo. Nei Comuni con più di 30000 abitanti, come Fonte Nuova, non si riesce ad avere nemmeno il minimo dei servizi dovuti, come un punto prenotazioni o vaccinale in sede.

Purtroppo tale coinvolgimento non è avvenuto e, probabilmente, il risultato di tali comportamenti grava pesantemente non solo sui 500.000 abitanti della ASL ROMA5, ma su tutta la Città metropolitana di Roma Capitale, interessata da questa tragedia sanitaria.

Per questo invitiamo i Sindaci a proporre delle soluzioni, a dare risposte immediate ed incisive, dopo aver sentito anche quello che hanno da dire i cittadini e chi li rappresenta, invitandoci ad un tavolo di confronto per il bene della nostra comunità e per la salute dei cittadini.

Dal 1948 non siamo più sudditi di Sua Maestà ma cittadini della Repubblica, che pagano le sproporzionate tasse, a cui non corrispondono adeguati servizi e prestazioni sanitarie, che mettono in crisi il valore stesso della dignità della persona”.