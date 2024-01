TIVOLI – Carnevale, buona la “prima” dei gruppi mascherati

Torna il Carnevale di Tivoli. Anche quest’anno la città si colora, ospitando nelle sue vie e piazze feste con gruppi mascherati, carri allegorici, iniziative di aggregazione e mostre.

I gruppi mascherati in piazza Plebiscito a Tivoli (Foto di Alberto Proli)

La manifestazione è partita sabato 27 gennaio ai Lotti Antonelli, a Tivoli Terme, con balli in maschera, attività per bambini, musica, giochi e si concluderà il 13 febbraio a Tivoli, in piazza Garibaldi.

Le “Tamburellare Tiburtine” in piazza Plebiscito a Tivoli (Foto di Alberto Proli)

Ieri, domenica 28 gennaio, buona la prima uscita in piazza Plabiscito a Tivoli dei gruppi mascherati, degli sbandieratori, delle mascotte e di artisti vari, tra cui le Tamburellare Tiburtine.

L’Associazione “Amici per Tivoli”, che si è aggiudicata il bando del Carnevale 2024, nella persona del suo presidente Emiliano Mantovani, afferma: “Nonostante i ritardi e l’incertezza di poter ottemperare l’impegno preso in sede di assegnazione del bando, ci teniamo a sottolineare che questa edizione viene realizzata grazie alla forte volontà di Fabrizio Censi, direttore artistico e vera forza motrice e sostenitore morale dell’evento, e per ricordare l’ingegnere Simone Meschini, scomparso recentemente, che professionalmente ha sempre supportato questa manifestazione facendo sentire la forte mancanza, sia della grande capacità tecnica, ma soprattutto dell’amico sempre disponibile e cordiale”.

IL PROGRAMMA

Dal 2 al 9 febbraio

Tivoli, Scuderie Estensi

Ore 15-18

Mostra fotografica “C’era una volta il Carnevale”

Mostra realizzata in collaborazione con l’Istituto “Enrico Fermi” con scatti storici attinenti la manifestazione carnevalesca indirizzo grafico.

Sabato 3 febbraio

Campolimpido, Parco Radiciotti

Ore 15-18

Festa

L’evento prevede balli in maschera, attività per bambini, musica, giochi e altre attività di intrattenimento del pubblico.

Domenica 4 febbraio

Tivoli

Ore 15-18

Sfilata carri allegorici

Ogni carro di carnevale avrà il gruppo mascherato a precederlo, intrattenendo gli spettatori con coreografie e balli. Saranno presenti bande musicali e gruppi di majorette.

Percorso: partenza da Piazzale Matteotti (luogo di ritrovo e partenza – ore 15,00 circa) – Via A. Moro – Piazza Garibaldi, con l’esecuzione di un minimo di due e un massimo di tre giri intorno alle fontane. Alla conclusione della sfilata e allo scioglimento dei cortei i carri allegorici ritorneranno presso il deposito in Via Monte Vescovo sempre scortati dalla Polizia Locale.

Sabato 10 febbraio

Villa Adriana, Parco Andersen

Ore 15-18

L’evento prevede balli in maschera, attività per bambini, musica, giochi e altre attività di intrattenimento del pubblico.

Domenica 11 febbraio

Tivoli

Ore 15-18

Sfilata carri allegorici

Ogni carro di carnevale avrà il gruppo mascherato a precederlo, intrattenendo gli spettatori con coreografie e balli. Sarà presente il gruppo storico di sbandieratori “La Panarda” di Ciciliano (RM).

Percorso: partenza da Piazzale Matteotti (luogo di ritrovo e partenza – ore 15,00 circa) – Via A. Moro – Piazza Garibaldi, con l’esecuzione di un minimo di due e un massimo di tre giri intorno alle fontane. Alla conclusione della sfilata e allo scioglimento dei cortei i carri allegorici ritorneranno presso il deposito in Via Monte Vescovo sempre scortati dalla Polizia Locale.

Martedì 13 febbraio

Tivoli

Ore 15-18

Festa a piazza Garibaldi

L’ultimo giorno dei festeggiamenti del carnevale, denominato martedì grasso, prevede la presenza di musica, balli dei gruppi mascherati esclusivamente presso la Piazza Garibaldi. Verrà svolto uno spettacolo da artisti di strada e uno spettacolo con bolle di sapone. Si concluderà con il tradizionale incendio di re Carnevale presso Piazza Garibaldi. Sarà presente un solo carro, in forma statica sulla piazza per coreografia della manifestazione.