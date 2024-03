Ventotto chilometri in salita con un dislivello di 1590 metri.

Così domenica 17 marzo Lucia Di Rienzo, già campionessa mondiale di Spartan Race, ha conquistato il terzo posto alla “Tallacano Trail”, la gara di running tenutasi a Santa Maria di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli Piceno, nell’ambito del “Festival dei due Parchi”.

Lucia Di Rienzo durante la “Andorra Spartan Trifecta and European Championship” del 2023

La 37enne atleta tiburtina residente a Foligno, tesserata della “Molon Labe” e sponsorizzata dal marchio “+ Vista”, ha confermato un’ottima condizione fisica in vista della scalata ai Pirenei in Spagna prevista per il prossimo mese di giugno: Lucia Di Rienzo parteciperà infatti alla “Andorra Spartan Trifecta and European Championship”, il campionato europeo di Spartan Race che l’11 giugno 2023 l’aveva vista tagliare il traguardo per seconda.