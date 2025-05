GUIDONIA – La “Banda della Spaccata” al supermercato Conad

E’ tornata a colpire la “Banda della Spaccata”, il gruppo criminale che da anni imperversa nella Città del Nordest utilizzando auto rubate come ariete per abbattere vetrate blindate e saracinesche delle attività commerciali.

La vetrata blindata sradicata sotto i colpi della Fiat Panda lanciata in retromarcia

All’alba di oggi, venerdì 2 maggio, nel mirino dei malviventi è finito il supermercato Conad di via Trento 56, a Villalba di Guidonia, inaugurato lo scorso giovedì 17 aprile.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv la “Banda della Spaccata” è entrata in azione verso le ore 3,30.

Le telecamere dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso sei uomini incappucciati arrivati in via Trento a bordo di due Fiat Panda.

I ladri hanno prima tranciato il lucchetto del cancello d’accesso al parcheggio, quindi hanno puntato alla vetrata blindata esterna lanciando in retromarcia una Fiat Panda bianca.

La Fiat Panda rubata è stata abbandonata dai ladri fuggiti a bordo di un’altra auto dello stesso tipo

Sotto i colpi dell’auto-ariete la vetrata blindata dell’atrio – pesante qualche centinaio di chili – è crollata addosso alla saracinesca dell’entrata principale.

A quel punto, i banditi hanno desistito risultando troppo dispendioso sollevare la vetrata per poter fare irruzione nel supermercato.

Così i sei ladri sono fuggiti a mani vuote su una Panda mentre l’allarme collegato con la vigilanza suonava all’impazzata e i residenti, svegliati dai forti rumori, hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli.

E’ in corso la quantificazione dei danni subiti dal punto vendita.

La vetrata blindata crollata sul pavimento: i danni ammontano a varie migliaia di euro

Vale la pena ricordare che tre settimane fa la “Banda della Spaccata” aveva tentato il furto ad un’altra attività commerciale di Villalba di Guidonia ma era stata messa in fuga dai residenti.

Poco dopo la mezzanotte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, i ladri hanno preso di mira “Il Punto”, storica bottega di alimentari e tabaccheria in via Milano, a Villalba di Guidonia, inaugurata nel 1963 da Sesto Marcangeli e dalla moglie Luigia Scaldaferri, oggi gestita dai figli Claudio, Stefania e Nunzia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso cinque uomini incappucciati e due Fiat Panda, una bianca – come quella di stamane – e una color oro.

L’utilitaria bianca è stata utilizzata come ariete lanciata in retromarcia contro la serranda per almeno 4 volte, scassinando la saracinesca e distruggendo la vetrata d’ingresso del tabacchi e le vetrine di esposizione.

I ladri sono riusciti ad afferrare appena due borse da donna in vendita, ma sono stati costretti a fuggire per l’arrivo di alcuni residenti scesi in strada all’avvertire dei rumori.

Tre anni fa – era l’alba di mercoledì 9 marzo 2022 – la “Banda della Spaccata” agì col medesimo modus operandi e fece razzia di decine di pacchi di Gratta e Vinci (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).