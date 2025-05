Guidonia: vinto il campionato ora sogna lo Scudetto nazionale

Il Guidonia Montecelio 1937 fc, guidato da mister Ciro Ginestra, cercherà di concludere la stagione nel migliore dei modi, puntando al titolo nazionale. La squadra ha già dimostrato grande determinazione e qualità, e ora ha l’opportunità di aggiungere un altro prestigioso trofeo alla sua bacheca.

La società comunicherà a breve la data ufficiale della festa per celebrare la promozione in Serie C, ma nel frattempo l’attenzione è tutta rivolta alla Poule Scudetto. I tifosi rossoblù possono continuare a sognare: dopo la promozione, potrebbe arrivare anche lo scudetto di Serie D.

Dopo aver conquistato la promozione in Serie C con una giornata d’anticipo grazie alla vittoria per 1-0 sul Real Monterotondo il 27 aprile, il Guidonia Montecelio 1937 FC si appresta a vivere un nuovo capitolo entusiasmante della sua stagione: la Poule Scudetto di Serie D.

La Lega Nazionale Dilettanti ha confermato il format del torneo, che vedrà le nove vincitrici dei gironi di Serie D affrontarsi per il titolo di campione d’Italia. La competizione inizierà l’11 maggio e si concluderà l’8 giugno, con la possibilità di estensione all’11 giugno nel caso in cui la finale venga disputata con la formula dell’andata e ritorno.

Calendario della Poule Scudetto:

– Triangolari:

– 11 maggio: 1ª giornata

– 14 maggio: 2ª giornata

– 18 maggio: 3ª giornata

– Semifinali:

– 25 maggio: andata

– 1 giugno: ritorno

– Finale:

– 8 giugno (oppure 8 e 11 giugno se disputata con andata e ritorno)

(Daniele Di Cerbo)