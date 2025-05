Serie D, il portiere del Guidonia nel mirino del Bologna

Emanuele Mastrangelo, portiere classe 2006 del Guidonia Montecelio 1937 FC, sta attirando l’attenzione di diversi club di Serie A grazie alle sue prestazioni eccezionali in Serie D. Con 33 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, Mastrangelo ha giocato tutti i 3150 minuti disponibili, contribuendo in modo significativo alla storica promozione del Guidonia in Serie C .

Le straordinarie parate non sono passate inosservate a diversi club di Serie A: come riporta “TMW”, da tempo seguono il giovane talento Roma, Lazio, Torino e, secondo “Tutto Bologna Web”, in particolar modo il Bologna.

La muraglia guidoniana mostra oltre alle qualità tecniche anche una mentalità forte, tipica dei numeri uno. Mastrangelo in passato ha dichiarato di ispirarsi al tennista Jannik Sinner per la dedizione e la costanza.

Con il suo atteggiamento professionale e le sue prestazioni in campo, Mastrangelo si sta affermando come uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico italiano.

Il Guidonia Montecelio 1937 FC, nel frattempo, si gode le parate decisive del suo giovane numero uno, consapevole di avere tra le mani un talento destinato a brillare anche nei palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano.