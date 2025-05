Il Comune di Fonte Nuova dota la Polizia Locale di una nuova auto.

Lo stabilisce la determina numero 444 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 17 aprile dal Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti e pubblicata all’Albo Pretorio venerdì 29 aprile.

Con l’atto viene stanziata la somma complessiva di 21.700 euro da liquidare a favore di “City Car Srl”, la concessionaria al chilometro 18,300 della via Palombarese a Guidonia Montecelio presso la quale viene acquistata una Renault Clio.

Secondo la determina l’acquisto di un nuovo veicolo è necessario per lo svolgimento delle funzioni d’ufficio, anche nell’ottica dell’ampliamento del personale avvenuto nell’anno in corso.

La Renault Clio sarà utilizzata per le funzioni di polizia e fungerà da veicolo di rappresentanza dell’Ente.

Lo scorso 17 marzo il Comune di Fonte Nuova aveva già acquistato un’altra auto nuova per la Polizia Locale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso fu stanziata la somma complessiva di 21.900 euro da liquidare sempre alla concessionaria “City Car Srl” per una Renault modello Capture full Hybrid.

Per l’acquisto della vettura erano stati richiesti i preventivi di spesa anche alla “Neri Srl” di via Tiburtina a Tivoli e al “Gruppo Eco Liri Spa” di via Maremmana a Villa Adriana, ma l’offerta più conveniente era risultata quella della “City Car Srl” di via Palombarese a Guidonia Montecelio.