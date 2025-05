TIVOLI – Inaugurato il monumento ai Martiri delle Foibe

E’ stato inaugurato ieri, venerdì 2 maggio, a Tivoli, il monumento dedicato ai Martiri delle Foibe.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Marco Innocenzi insieme ai rappresentati delle Istituzioni Civili, Militari e Religiose.

L’evento ha visto una sentita partecipazione della cittadinanza, a testimonianza di quanto Tivoli sia una Città che non dimentica.