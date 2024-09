MONTELIBRETTI – I “Cugini di Campagna” alla Festa patronale

Quattro giorni di celebrazioni, tradizione e comunità.

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre Borgo Santa Maria a Montelibretti festeggia la Patrona Santa Maria della Pace con celebrazioni religiose e spettacoli imperdibili.

Ogni sera ci saranno stand gastronomici a partire dalle 19,30 e a seguire gli eventi.

Domani, giovedì 5 settembre, alle ore 21 la serata danzante dei “Nero01 (Zero Uno)” offerta dal Comune di Montelibretti.

Venerdì 6 settembre alle ore 21 ad animare Borgo Santa Maria sarà l’orchestra “Armonia Dance” con la straordinaria partecipazione del comico Alberto Farina.

Sabato pomeriggio 7 settembre alle 17,30 arriva il Circo Errani, uno spettacolo per i bambini.

Alle 21,30 l’atteso concerto in piazza de “I Cugini di Campagna”.

Domenica 8 settembre la giornata conclusiva della Festa patronale.

Alle 8 del mattino la Banda musicale sfilerà per le vie del paese, alle 10 è previsto il Santo Rosario e alle 10,30 la Santa Messa. Alle 16,30 la Banda musicale si esibirà in piazza in attesa delle 17, quando si terranno la Messa e la Processione devota con la statua della Madonna per le vie del paese.

Alle 21 lo spettacolo di cabaret del comico “‘Nduccio”.

Alle 23,30 gran finale con lo spettacolo pirotecnico.