GUIDONIA – Pensilina in via Nomentana, accordo tra Comune e Cotral per l’installazione

Un Protocollo d’intesa tra la Città di Guidonia Montecelio e Cotral Spa consentirà di superare le ultime difficoltà tecniche che hanno, sin qui, ritardato l’installazione della nuova pensilina della fermata bus al chilometro 16 della Via Nomentana a Colleverde, sulla corsia in direzione Roma.

Il Presidente Cotral Spa Manolo Cipolla e il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo

A firmarlo, questa mattina, mercoledì 4 settembre, il Sindaco Mauro Lombardo, e il nuovo Presidente Cotral Manolo Cipolla, attuale Presidente del Consiglio comunale di Palombara Sabina.

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, Cotral si è impegnata a finanziare la progettazione, la realizzazione e l’installazione dell’opera, mentre il Comune di Guidonia Montecelio si è impegnato, al fine di velocizzare l’iter, a richiedere a proprie spese, ma per conto di Cotral, l’indagine geologica, la relazione di calcolo strutturale e l’autorizzazione antisismica.

La pensilina, sulla base del cronoprogramma stabilito e il progetto definitivo allegato al Protocollo, sarà istallata entro il prossimo mese di dicembre.

Distrutta, la vecchia pensilina a seguito di un incidente, il percorso per la sua sostituzione si è rivelato particolarmente complicato per le procedure burocratiche che hanno esasperato i residenti, i quali hanno, nel frattempo, dovuto subire la situazione di grave disagio determinata dalla sua assenza. Tra l’altro, il tratto stradale nella quale insiste la fermata è dentro i confini del Comune di Roma.

Lo scorso 14 giugno, con la determina numero 56 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– la dirigente all’Urbanistica Cristina Zizzari aveva autorizzato l’allora Presidentessa di Cotral Spa Amalia Colaceci alla sostituzione della ex pensilina demolita 15 mesi fa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’intervento autorizzato dal Comune consiste nella sostituzione di una pensilina Cotral larga 6,02 metri, profonda 1,19 e alta 2,68, realizzata in tubolari metallici e lastre policarbonato.

Il via libera concesso da Palazzo Matteotti fa seguito al silenzio serbato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio alla quale il 9 maggio era stata trasmessa la documentazione per l’espressione del Nulla Osta di competenza.

“La firma del Protocollo d’intesa ci consente di superare l’impasse nel quale era finita la richiesta di sostituzione della pensilina – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo -. Può sembrare una vicenda minore, rispetto alle molte con le quali quotidianamente ci dobbiamo confrontare nella gestione di un comune policentrico come il nostro ma, in realtà, per i residenti nella frazione di Colleverde è sempre stata una priorità.

Come Amministrazione comunale, l’abbiamo seguita fin dall’inizio cercando di individuare ogni possibile ipotesi di soluzione, ma è indubbio che servirebbero regole più snelle per interventi di questa portata minimale. Importante, comunque, raggiungere l’obiettivo. Ringrazio Cotral Spa e il suo Presidente Cipolla per la grande disponibilità che stanno dimostrando nei confronti dei loro utenti di Colleverde”.

La vicenda fu portata alla ribalta della cronaca il 24 maggio 2023 dal signor Maurizio, 78 anni, un pioniere di Colleverde residente nel quartiere di Guidonia Montecelio dal gennaio 1974, che inviò alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv alcune foto significative (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Già in condizioni fatiscenti, il 14 maggio 2023 a dare il “colpo di grazia” alla pensilina era stato un incidente stradale all’incrocio tra via Nomentana e via Monte Bianco fra tre auto carambolate contro un lampione a sua volta precipitato sulla pensilina.

La struttura sembrava dover venir giù da un momento all’altro, così per settimane i pendolari avevano atteso i bus praticamente in mezzo alla Nomentana.

Anche a seguito dell’intervento della “U.Di.Con. Regionale Lazio APS”, il 16 giugno 2023 la pensilina pericolosa fu rimossa e mai più sostituita.

Ora l’attesa è terminata.