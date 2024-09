GUIDONIA – Falciata sulle strisce dall’auto pirata, muore una donna di 59 anni

Doveva essere una serata di allegria insieme al marito e agli amici, si è trasformata in una tragedia. Falciata da un’auto pirata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

E’ morta così nella serata di ieri, venerdì 13 settembre, sulla litoranea di Pontecagnano Faiano Cinzia Blasi, 59enne, romana di Case Rosse, residente a Setteville Nord di Guidonia.

La donna era in vacanza nel salernitano con un gruppo di bikers, tra cui il coniuge, noto artigiano titolare di un’attività di gommista in via Tiburtina, a Villalba di Guidonia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia, l’investimento mortale è avvenuto ieri sera, poco dopo le 22.

Cinzia Blasi era in compagnia del marito e attraversava la strada per raggiungere gli altri amici per la cena, quando è stata travolta da una Volkswagen fuggita subito dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna avvenuto sotto gli occhi del marito.

Secondo la testata locale on line LitaTV, nella notte il conducente della Volkswagen si è costituito in caserma: si tratterebbe di un 37enne di Capaccio.

Sottoposto ai test tossicologici, l’uomo è risultato negativo.