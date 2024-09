GUIDONIA – Lavori alla rete idrica, un quartiere senz’acqua dalle 8 alle 22

Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del comune di Guidonia-Montecelio.

Di conseguenza dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di mercoledì 18 settembre, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/zone:

• Via Colle Giannetta

• Via Casal Bianco (da via Roma a via Tor Mastorta)

• Via delle Pervinche

• Via delle Peonie

• Via Casal Bianco Vecchia

• Via delle Ninfee

• Via delle Giunchiglie

• Via dell’Alloro

• Via degli Amaranti

• Via delle Arniche

• Via degli Ibischi

• Via degli Aromi

• Via dei Sambuchi

• Via dell’Edera

• Via Rosata

• Via delle Tuberose

• Via delle Palme

• Via dei Melograni

• Via dei Girasoli

• Via delle Ginestre

• Via dei Mughetti

• Via delle Fresie

• Via delle Petunie

• Via delle Magnolie

• Via dei Mirti

• Via delle Dalie

• Via delle Campanule

• Via dei Biancospini

• Via dei Gelsomini

• Via dei Giunchi

• Via delle Viole

• Via delle Verbene

• Via San Filippo Neri

• Via dei Ciclamini

• Via delle Camelie

• Via Roma (da via Casal Bianco a via delle Genziane)

• Via della Longarina

• Via di Colle Fiorito

• Via dei Narcisi

• Via dei Gladioli

• Via delle Margherite

• Via dei Mandorli

• Via delle Orchidee (relative traverse)

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di mercoledì 18 settembre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade:

• Via dei Girasoli angolo Via delle Palme

• Via delle Viole angolo Via delle Verbene

• Piazzale degli Anemoni

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.