TIVOLI GUIDONIA – Lavori sulla linea Roma-Avezzano, treni fermi nei week-end

Cinque fine settimana di disagi per i pendolari della Città del Nordest.

Trenitalia annuncia l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea FL2 Roma – Tivoli/Avezzano nella tratta da Roma a Guidonia nei weekend di sabato 21 e domenica 22, di sabato 28 e domenica 29 settembre, oltre che nei fine settimana di sabato 5 e domenica 6 ottobre, di sabato 12 e domenica 13 ottobre e di sabato 19 e domenica 20 ottobre.

Per garantire la mobilità della clientela, sarà predisposto un servizio bus che effettuerà le seguenti missioni:

• Roma – Guidonia e viceversa;

• Roma – Tivoli e viceversa;

• Roma – Valle dell’Aniene-Mandela e viceversa.

I bus effettueranno fermata per servizio viaggiatori nelle seguenti località:

• Roma Termini: via Giolitti, altezza numero civico 32;

• Roma Tiburtina: piazzale Spadolini;

• Roma Prenestina: piazzale stazione FS;

• Serenissima: fermata Atac Tor de Schiavi su via Prenestina;

• Palmiro Togliatti: fermata Atac Martora su via Collatina;

• Tor Sapienza: fermata Atac De Cupis su via Collatina;

• Ponte di Nona: piazzale stazione FS;

• Lunghezza: fermata Atac su via di Lunghezza;

• Bagni di Tivoli: via C. Plinio angolo via G. Baccelli;

• Guidonia: piazzale stazione FS;

• Marcellina-Palombara: piazzale stazione FS;

• Tivoli: piazzale stazione FS.

Relativamente ai punti di fermata nelle stazioni di Tivoli e Guidonia, per agevolare l’interscambio treno+bus, con mail del 13/09/2024 è stato richiesto alla Polizia Locale la liberazione del piazzale antistante alla stazione.

Allo scopo di garantire il regolare servizio sostitutivo, si richiede di provvedere alla predisposizione e regolamentazione della viabilità con segnaletica verticale e di adottare le ordinanze necessarie per regolamentare le aree da adibire alla salita/discesa dei viaggiatori.