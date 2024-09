Fuga di gas, esplode un appartamento: un ferito

Dramma oggi pomeriggio, giovedì 19 settembre, in Via Rocco Pozzi in località Torrenova, nel quartiere di Tor Bellamonaca.

Verso le 16,50 un’esplosione a seguito di fuga di gas ha distrutto un appartamento al piano terra di un edificio di tre e una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute 5 squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno soccorso il ferito assicurandolo al personale sanitario che lo ha trasportato al Policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Al momento rimangono sul posto il l’APS 10A , l’AB10, il Funzionario di Servizio ed il Capo Turno Provinciale per la messa in sicurezza dell’area coinvolta.