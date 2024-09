GUIDONIA – Dal tetto “piovono” tegole, strada chiusa nel Borgo

Materiale laterizio si stacca dal tetto di un antico palazzo e cade sulla pubblica via. Fortunatamente nessun ferito.

E’ accaduto stamane, martedì 24 settembre, a Montecelio, il borgo medievale del Comune di Guidonia.

Per questo con l’ordinanza numero 378 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – il comandante della Polizia Locale Paolo Rossi ha disposto la chiusura e l’istituzione del divieto di transito Pedonale in via della Lucera nel tratto compreso tra il civico 111 e 113, mediante transennamento rigido, da oggi fino al ripristino della sicurezza e dell’incolumità pubblica e privata.

A intimare la chiusura è stata la squadra 18 A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Villa Adriana, intervenuta sul posto.