GUIDONIA – Nomentana Bis, continuano i lavori di Acea sulla rampa chiusa

Sono in corso di svolgimento i lavori di interessanti la tubazione presente nell’area dello sprofondamento di parte della pavimentazione stradale, sulla rampa in uscita sulla strada provinciale Nomentana Bis attualmente interdetta al traffico.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio competente per territorio, i lavori proseguono con lo scavo verso la provinciale per sostituire, almeno in quel tratto, la vecchia tubazione in cemento.

Il lavoro si sta svolgendo in tre fasi:

𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐄

La bonifica della tubazione a monte della voragine, completata.

𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐄

Si sta intervenendo, al momento, sulla tubazione.

𝐓𝐄𝐑𝐙𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐄

Si proseguirà verso la Nomentana Bis, dove Acea sta effettuando rilevamenti sullo stato della tubazione. Sono stati individuati, a quanto riferito, piccoli cedimenti.

I tempi previsti per la conclusione dell’intervento sono di circa 15/20 giorni lavorativi, stando a quanto comunicato da Acea.

“L’Amministrazione comunale sta monitorando attentamente lo stato di avanzamento dei lavori – ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti -. Si tratta, d’altronde, di un intervento complesso e impegnativo, che Acea sta svolgendo con professionalità.

Siamo fiduciosi che i lavori saranno completati nei tempi previsti, garantendo così una rete fognante funzionale ed efficiente. Subito dopo si darà l’avvio alla sistemazione della pavimentazione stradale, con il conseguente e immediato ripristino della viabilità”.