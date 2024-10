PONTE DI NONA – Case popolari occupate e allacci abusivi, sette denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio in località Ponte di Nona, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere.

Il bilancio dell’attività di controllo è di sette persone denunciate a piede libero per furto di energia elettrica, acqua, gas e occupazione abusiva.

Gli accertamenti sono stati svolti insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale, con l’ausilio di personale verificatore di ACEA, ARETI, ITALGAS ed ATER, all’interno di un comprensorio di case popolari situato in località Ponte di Nona.

I controlli hanno consentito di scoprire e denunciare, tre cittadini che occupavano abusivamente appartamenti di proprietà dell’ATER. Altre quattro persone, invece, tramite allacci abusivi alle reti di distribuzione, di elettricità e acqua, sono state denunciate per furto di acqua e energia elettrica.

Le successive verifiche dei Carabinieri, con l’ausilio di personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno permesso di sospendere l’attività e multare per un totale di 9.400 euro, il titolare di un forno, per carenze igienico- sanitarie ed assunzione di lavoratori in nero.

Inoltre, quattro persone sono state sanzionate in via amministrativamente per possesso ad uso personale di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

In totale sono state identificate 29 persone e controllati 24 veicoli.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dando attuazione alle direttive del Ministro dell’Interno, per incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano.