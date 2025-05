Serie D, Girone G: Il Guidonia pareggia a Cassino

Il Guidonia Montecelio 1937 FC ha concluso la stagione regolare del Girone G di Serie D con un pareggio a reti inviolate contro il Cassino. Con la promozione in Serie C già assicurata, la squadra ha affrontato l’ultima partita con un turnover, concedendo spazio a diversi giocatori e permettendo ad alcuni titolari di riposare in vista dei prossimi impegni.

Nonostante il pareggio, il Guidonia ha terminato il campionato in testa alla classifica con 69 punti, distanziando di cinque lunghezze la Gelbison, seconda classificata. La squadra ha mostrato una notevole solidità difensiva e un attacco efficace, elementi che hanno contribuito al successo stagionale.

Ora, l’attenzione si sposta sulla Poule Scudetto, il torneo che vede confrontarsi le vincitrici dei nove gironi di Serie D per il titolo di Campione d’Italia di categoria. Il torneo inizierà l’11 maggio e si concluderà l’8 giugno, salvo eventuali modifiche per la finale. Il Guidonia Montecelio 1937 FC affronterà questa nuova sfida con l’obiettivo di coronare una stagione già straordinaria con un ulteriore successo.

La città di Guidonia Montecelio si prepara a sostenere la squadra in questa nuova avventura, con la speranza di celebrare un altro traguardo storico.