GUIDONIA – Urna funeraria rubata, una ricompensa a chi la ritrova

E’ a forma di cuore, di legno, sulla parte anteriore un cuore argentato e sul retro i dati anagrafici della defunta.

Giampiero Mattioli insieme all’amata moglie Sonia Di Lellio, scomparsa il 27 novembre 2019

E’ questa l’immagine dell’urna funeraria all’interno della quale sono contenute le ceneri di Sonia Di Lellio, la donna di Setteville Nord di Guidonia scomparsa all’età di 62 anni il 27 novembre 2019 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’urna a forma di cuore contenente le ceneri di Sonia Di Lellio

L’urna è stata rubata sabato sera 26 ottobre da tre balordi nel villino di via La Maddalena, a Setteville Nord, quartiere residenziale di Guidonia Montecelio, in cui il marito Giampiero Mattioli abita da solo da quando è rimasto vedovo.

Uno dei ladri in fuga con la borsa di Sonia Di Lellio all’interno della quale è stata riposta l’urna cineraria

Stamattina, lunedì 28 ottobre, Giampiero presso la Tenenza dei Carabinieri di Guidonia ha denunciato il furto dell’urna e della borsa contenente i documenti della consorte defunta, mamma dei suoi due figli e dei tre nipoti.

Il momento dell’assalto in villa a via La Maddalena, a Setteville Nord di Guidonia

Ai militari il pensionato, ex autista Cotral, ha consegnato anche le immagini registrate dall’impianto di video-sorveglianza della sua abitazione in cui vengono ripresi i tre balordi in azione, il volto di uno dei quali immortalato nitidamente.

“Forse i ladri al buio hanno scambiato l’urna funeraria per un portagioie – commenta Giampiero – Sono psicologicamente devastato, per questo sono disposto anche a pagare una ricompensa a chi me la riporta”.