MONTEROTONDO – Commemorazione dei defunti, divieti di sosta e strade chiuse al camposanto

Il Comune di Monterotondo modifica la viabilità per l’accesso al vecchio cimitero, in occasione dello svolgimento delle celebrazioni delle messe in suffragio dei defunti.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 177 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata venerdì 25 ottobre dal Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna.

Col provvedimento vengono adottate le seguenti modifiche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse:

1. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via delle Tufarelle, tratto adiacente il muro perimetrale del cimitero dall’intersezione con Via G. Mazzini all’ingresso secondario dello stesso, dalle ore 07:00 alle ore 12:30 del 30 Ottobre 2024;

2. La chiusura al transito veicolare e l’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via delle Tufarelle, piazzale antistante il cimitero, nelle giornate del 1 e 2 Novembre 2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

3. La chiusura al transito veicolare e l’istituzione di divieto di sosta con zona rimozione di Via delle Tufarelle, tratto compreso tra l’intersezione con Via Mazzini e l’intersezione con Via Taro, nelle giornate del 1 e 2 Novembre 2024 dalle ore 12:00 alle ore 18:00;

4. L’istituzione del segnale strada senza uscita in Via Taro intersezione con Via Piave ed in Via delle Tufarelle intersezione con Via Taro, direzione cimitero nelle giornate del 1 e 2 Novembre 2024 dalle ore 12:00 alle ore 18:00;

5. L’istituzione in Via Castelchiodato, piazzale antistante entrata cimitero del senso obbligatorio di marcia direzione Via Isonzo, nelle giornate del 1 e 2 Novembre 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

6. L’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in Via Castelchiodato, direzione Monterotondo centro, altezza intersezione con Via Isonzo, nelle giornate del 1 e 2 Novembre 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

7. L’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in Via Isonzo altezza incrocio con Via Castelchiodato nelle giornate del 1 e 2 Novembre 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;