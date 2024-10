FONTE NUOVA – Alessandro Lupi trionfa nella “Halloween Cup” di Subbuteo 

E’ il fontenuovese Alessandro Lupi ad aggiudicarsi la Halloween Cup 2024 di subbuteo disputatasi ieri sera, lunedì 28 ottobre, nella nuova sede del “Subbuteo Club di Fonte Nuova” in via delle Mimose.

Il numero uno del ranking locale, soprannominato da tutti con l’appellativo di “coach”, ha avuto la meglio nella finale battendo con un secco 3-0 Flavio Balice, sul quale ha pesato tantissimo lo sforzo per eliminare in semifinale al termine degli shoot out il fratello-gemello Patrizio, poi classificatosi al terzo posto.

Alessandro Greggi il vincitore del tabellone cadetti premiato da Alessandro Fratini

Sedici soci si sono sfidati in un tabellone ad eliminazione diretta sapientemente organizzato dal “Deus ex machina” del club, Alessandro Fratini, che ha visto gli sconfitti al primo turno essere dirottati nel tabellone dei cadetti che si è concluso con il trionfo del mentanese Alessandro Greggi che ha avuto la meglio su un Francesco Bernardini apparso anche lui provato (il torneo si è concluso quasi intorno alla mezzanotte) dal notevole sforzo fisico sostenuto.

Una delle spille realizzate a sorpresa da Alessandro Terracciano

La serata è stata particolarmente allietata oltre che da un “buffet” cui hanno contribuito tutti i partecipanti alla splendida iniziativa a sorpresa di Alessandro Terracciano (uno degli ultimi entrati nel club) che ha regalato a tutti i presenti una spilletta in tema Halloween con inciso il proprio cognome e rappresentante la squadra scelta per il torneo.

Un ottimo banco di prova, comunque, per i colori del Subbuteo Club Fontenuova che tra poco meno di due settimane, il 9 e il 10 novembre, a Genova, sarà impegnato con la formazione dell’Agonistica nel Campionato Italiano di serie C.

I sette partecipanti al campionato italiano:da sinistra verso destra Alessandro Fratini, Patrizio Balice, Flavio Balice, Giuseppe Tassone, Francesco Bernardini, Giovanni Genna e Alessandro Lupi

A difendere i colori del territorio, oltre al numero uno del ranking Alessandro Lupi, ci saranno i gemelli Flavio e Patrizio Balice, Giuseppe Tassone, Francesco Bernardini e Giovanni Genna, soprannominato il Perry Mason del club per via della sua professione di avvocato civilista.

Un test molto duro che proietterà poi i ragazzi verso le due tappe del Guerin Subbuteo in programma rispettivamente il 14 e 15 dicembre a Colleferro e il 5 e 6 aprile a Vitorchiano e verso il torneo del 23 febbraio 2025 che si terrà proprio nella nuova sede del Club.

Infine chiusura della stagione con il botto con il tradizionale appuntamento della Coppa Italia a Castiglione della Pescaia il 10 e l’11 maggio 2025.

Un’iniziativa che sta coinvolgendo sempre più appassionati che hanno riscoperto, grazie all’idea del Fondatore del Club Chris Florido, l’amore per il più bel gioco da tavolo degli anni 80.

(Giovanni Genna)