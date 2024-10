Salute di denti e gengive: perché sono importanti regolari controlli?

Sull’importanza della salute di denti e gengive non ci sono discussioni di sorta; è ben noto a tutti che denti e gengive sani siano alla base della prevenzione di condizioni dolorose e fastidiose e anche potenzialmente gravi; si pensi per esempio alla parodontite (popolarmente noto come “piorrea”), una malattia che può portare alla perdita dei denti e, nel peggiore dei casi, a favorire o aggravare malattie sistemiche.

Non si deve nemmeno sottovalutare il fatto che una dentatura sana consente una masticazione corretta facilitando il processo digestivo; alcuni problemi dentali possono compromettere in parte la masticazione causando problemi digestivi e nutrizionali.

Si deve sottolineare anche il fatto che alcuni problemi orali come tartaro, carie visibili, alitosi cronica ed elementi dentali mancanti possono avere un impatto negativo sulle interazioni sociali. Non si tratta, quindi, di un problema poi così marginale.

Quindi, se ritieni particolarmente importante la tua salute orale, è importante che tu ti rivolga a professionisti del settore.

Importanza dei controlli dentistici nei bambini

Alcuni decenni fa non si dava molta importanza ai controlli dentistici nei bambini (peraltro il dentista era una figura non particolarmente gradita ai più piccoli) così come non si dava molto peso all’igiene orale. Fortunatamente, le cose oggi sono molto cambiate ed è ben noto a tutti i genitori quanto la prevenzione dentale sia essenziale non soltanto per evitare il comunissimo problema delle carie; infatti, intervenire per tempo nel caso di problemi quali la malocclusione dentale – ricorrendo ad appositi dispositivi ortodontici (i cosiddetti “apparecchi dentali”) – assicura un corretto sviluppo dell’apparato masticatorio.

Per quanto concerne le carie, i bambini ne sono più soggetti rispetto agli adulti, sia perché consumano più comunemente dolciumi e cibi molto zuccherini, ma anche perché le loro manovre di igiene non hanno la stessa accuratezza di quelle degli adulti.

A quest’ultimo proposito, va sottolineato il fatto che lo specialista in odontoiatria pediatrica è una figura importante non solo per quanto riguarda l’intervento medico in sé, ma anche perché istruisce il bambino sulle corrette manovre d’igiene orale. Interviene inoltre con trattamenti preventivi come per esempio la sigillatura dei denti, una metodica per la prevenzione della carie che consiste nel chiudere i solchi presenti sulla superficie dei denti con appositi materiali resinosi.

Per quanto riguarda la frequenza, dopo i 3 anni di età sono consigliati controlli dentistici ogni 4-6 mesi circa.

Importanza dei controlli dentistici negli adulti

I controlli dentistici negli adulti sono per lo più mirati a prevenire patologie quali la parodontite, le carie secondarie, l’ipersensibilità dentale ecc. Il controllo consente di effettuare un monitoraggio sullo stato di salute dei denti e delle gengive riducendo il rischio di complicazioni grazie a sedute di igiene orale o cure mirate.

Nel corso di un controllo dentistico viene di norma effettuata anche una verifica delle condizioni di eventuali protesi o impianti dentali in modo da minimizzare il rischio di infezioni o altre complicanze.

Va sottolineato il fatto che i controlli dentistici possono in alcuni casi essere utili anche per diagnosticare precocemente condizioni gravi. Se durante la visita di controllo il dentista rileva lesioni o ulcerazioni sospette può richiedere approfondimenti diagnostici.

In linea di massima, si consiglia di effettuare un controllo dentistico ogni sei mesi, anche se in casi particolari possono essere consigliabili visite più frequenti. Sarà il dentista a stabilire la cadenza dei controlli che ritiene più opportuna per lo specifico caso.