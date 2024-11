GUIDONIA - Kickboxing, sfida europea per i fighter guidoniani

Quando salgono sul tatami sono imbattibili e ognuno di loro vanta i titoli più prestigiosi delle rispettive categorie.

Non a caso, indossano la maglia della Nazionale Italiana nelle competizioni di tutto il mondo.

I 4 campioni di kickboxing e atleti della Nazionale Italiana insieme al maestro Marco Lanzilao

Così Gabriele Lanzilao, Tommaso Petrucci, Elena Cardoni e Luca Persichini sono stati convocati dal Team Manager della Federazione Italiana Kickboxing Massimo Casula e dal Commissario Tecnico Riccardo Bergamini per far parte della delegazione italiana partecipante ai prossimi Campionati Europei WAKO Seniores, che si terranno ad Atene, in Grecia, da oggi, sabato 2 novembre, a domenica 10 novembre.

Si tratta di una competizione continentale di altissimo livello organizzata dalla “World Association of Kickboxing Organization” (WAKO), l’unica Federazione mondiale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, in cui si sfideranno i migliori atleti seniores, giovani dai 19 fino ai 40 anni, provenienti da tutta Europa.

Tra i protagonisti della Nazionale Italiana ci saranno Gabriele, Tommaso, Elena e Luca, quattro atleti della “Asd Ancomarzio Sporting” di Guidonia, un’eccellenza locale guidata dal maestro Marco Lanzilao, che nel corso degli anni si sono distinti a livello nazionale e internazionale e sono pronti a portare in alto i colori azzurri.

Gabriele Lanzilao, nel 2023 campione del mondo nella categoria 63 kg

Tommaso Petrucci, terzo classificato agli ultimi Europei nella categoria 57 kg

Nella specialità del point fighting, saliranno sul tatami Gabriele Lanzilao e Tommaso Petrucci.

Lanzilao, già campione del mondo nella categoria 63 kg, è uno dei favoriti per il titolo, mentre Petrucci, terzo classificato agli ultimi Europei nella categoria 57 kg, ha tutte le carte in regola per confermarsi tra i migliori.

Entrambi sono i campioni italiani nelle rispettive categorie e porteranno sul tatami la loro determinazione e preparazione.

Elena Cardoni, già campionessa del mondo e vice campionessa d’Europa

Nella specialità del K-1, che prevede il contatto pieno, scenderà in campo Elena Cardoni.

Con un palmarès di tutto rispetto – campionessa del mondo e vice campionessa d’Europa – la Cardoni è reduce dal titolo italiano conquistato nel 2024. La sua esperienza e la sua tenacia saranno elementi fondamentali per la sua performance ad Atene.

Luca Persichini, campione italiano e più volte vice campione d’Europa e del mondo Juniores

Infine, nella kick light, tornerà in gara Luca Persichini, campione italiano e più volte vice campione d’Europa e del mondo Juniores. Dopo due anni di stop, Persichini è pronto a rientrare con grinta, cercando di lasciare il segno in questo importante appuntamento.

I quattro atleti si sono preparati intensamente sotto la guida esperta del maestro Marco Lanzilao, che con il suo lavoro ha contribuito alla loro crescita sportiva.

La “Asd Ancomarzio Sporting” di Guidonia, grazie a questi campioni, punta a rappresentare l’Italia al meglio e a portare a casa prestigiosi risultati per il tricolore.