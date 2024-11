TIVOLI – Quartiere al buio da sei mesi, i comunisti chiedono un incontro al sindaco

Da Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Il 30 ottobre, Rifondazione Comunista ha protocollato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Tivoli una richiesta di incontro urgente con il sindaco Marco Innocenti e la Commissione Urbanistica.

L’obiettivo è trovare immediatamente una soluzione per il ripristino dell’illuminazione pubblica nelle zone di Colle Nocello, località il Giglio, Via delle Gardenie e Via Gallotti.

L’assenza di un adeguato sistema di illuminazione rappresenta non solo un disservizio pubblico, ma anche un elemento che compromette la sicurezza dei cittadini e crea situazioni di disagio per le famiglie e i residenti della zona.

È nostro dovere richiedere un confronto diretto con l’amministrazione comunale per esaminare insieme possibili soluzioni, anche temporanee e rapide, che possano garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità.

Non desideriamo trovarci costretti a considerare altre azioni per tutelare i diritti dei cittadini; vogliamo prima provare a concentrare le forze in un dialogo costruttivo. Riteniamo sia fondamentale che l’amministrazione dimostri attenzione e disponibilità nell’affrontare queste problematiche che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini.

Rifondazione Comunista rimane in attesa di una pronta risposta da parte del sindaco Innocenti e della Commissione Urbanistica per procedere verso una soluzione condivisa ed efficace”.