REGIONE LAZIO – “Sfigato”, bagarre in aula tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle

Dal Gruppo Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio riceviamo e pubblichiamo:

“Esprimiamo la nostra profonda condanna per quanto accaduto oggi nell’Aula consiliare. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero, in pieno dibattito pubblico, ha pesantemente offeso il nostro consigliere Valerio Novelli, definendolo “sfigato”.

Un insulto gratuito che denota non solo una mancanza di rispetto personale, ma anche un livello di decenza e di civiltà al di sotto delle aspettative di chi ricopre un ruolo istituzionale.

Un simile comportamento è inaccettabile e non può essere tollerato in nessun contesto, tanto meno in un luogo dove la dignità e il rispetto reciproco dovrebbero essere la base di ogni confronto. L’aula consiliare dovrebbe essere un luogo di dibattito costruttivo, la decisione di ricorrere ad attacchi personali dimostra una preoccupante incapacità di argomentare con contenuti e una scelta irresponsabile di abbassare il tono a livello di rissa verbale.

L’istituzione è e deve rimanere un luogo sacro, libero da insulti e da comportamenti che appartengono a una piazza di quartiere e non all’aula di una rappresentanza democratica”.