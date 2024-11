TIVOLI – “Benvenuti ad Hogwarts”, alla Rocca Pia c’è il magico mondo di Harry Potter

Il Comune di Tivoli, tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali, in occasione delle festività natalizie ed in concomitanza con il periodo di pausa didattica, ha organizzato presso il complesso della Rocca Pia “Benvenuti ad Hogwarts”, attività ludico-ricreative a tema “Harry Potter” riservato ai minori residenti sul territorio comunale.

Ciascun minore potrà frequentare per una giornata intera la scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, seguiti dalla professoressa McGranitt, dal professor Piton e dal Preside Albus Silente!

Il Comune specifica che la natura delle attività previste dal programma, e per questioni improrogabili di sicurezza ed incolumità dei minori partecipanti, i minori di età inferiore ai 5 anni compiuti non saranno ammessi, poiché non è prevista la presenza di genitori o accompagnatori.

“Benvenuti ad Hogwarts” è un’idea deliberata lo scorso 31 ottobre dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Il programma delle attività è il seguente:

1. Ore 10,00: Benvenuti a Hogwarts – ingresso al Castello e cerimonia di smistamento con il Cappello Parlante

2. Ore 10,30 -11,00: Privet Drive! – crea la tua lettera da Hogwarts

3. Ore 11,00-11,30: Bottega di Ollivanders – crea la tua bacchetta magica!

4. Ore 11,30-12,00: Laboratorio di Pozioni – dai vita alla tua pozione magica insieme al Professor Piton

5. Ore 12,00-12,30: Corso di Incantesimi – esegui incantesimi semplici come Wingardium Leviosa, Lumos, Protego, e tanto altro!

6. Ore 12,30-13,30: Sala Grande – momento della consumazione del pasto al sacco seduti a lunghi tavoli e circondati da candele fluttuanti e un grande Albero di Natale

7. Ore 13,30-14,00: Honeydukes – crea il tuo portacaramelle nel negozio di Mielandia di Hogsmade

8. Ore 14,00-14,30: Quizzone a tema Harry Potter – metti alla prova le tue conoscenze del mondo magico, guidati dal Preside Albus Silente

9. Ore 14,30-15,00: Escape Room – risolvi enigmi ed indovinelli insieme ai tuoi compagni per sfuggire alla Profezia

10. Ore 15,00-15,30: Corso di volo con la scopa: impara a volare su una scopa e ricorda che “agli studenti del primo anno non è permesso possedere una scopa”!

11. Ore 15,30-16,00: Partita di Quidditch – vola sulle scope alla caccia del Boccino d’Oro!

12. Ore 16,00-17,00: Spettacolo di magia – un mago esperto eseguirà tutti gli incantesimi più famosi, coinvolgendo i partecipanti

13. Ore 17,00-18,00: Alla ricerca della Pietra Filosofale – risolvi enigmi ed indovinelli per trovare l’oggetto leggendario di Nicolas Flamel e assisti ad un fantastico duello tra maghi!

Alla fine dell’evento ogni bambino riceverà il suo “Attestato G.U.F.O. (Giudizio Unico Fattucchiere Ordinario)”.

L’avviso pubblico integrale ed il modulo di domanda – da presentare presso gli Urp – sono in allegato.

La partecipazione è gratuita poiché l’attività è finanziata dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Si raccomanda di indicare un indirizzo e-mail valido sul quale perverranno tutte le comunicazioni utili per la partecipazione alle attività.