Sfrecciava per le strade del quartiere a folle velocità, ma quando ha visto le pattuglie anziché fermarsi si è dato alla fuga.

La corsa, durata 3 chilometri, si è conclusa al campo rom abusivo dell’Albuccione, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio, dove il conducente si è avventato contro gli operanti.

Così i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un 17enne, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato un 21enne che viaggiava insieme a lui per aver noleggiato l’auto.

Il fatto è avvenuto martedì 19 novembre a Tivoli Terme.

Poco dopo le 16:00 diverse telefonate hanno raggiunto la Centrale Operativa dei Carabinieri di Tivoli per segnalare un’auto che percorreva a velocità folle le strade del quartiere.

Una pattuglia, prontamente inviata sul posto, ha intercettato la vettura e imposto l’alt. Ma il conducente ha affondato sull’acceleratore fuggendo via.

L’inseguimento si è concluso in via Albuccione, a Guidonia Montecelio, dove i militari sono riusciti a fermare il veicolo senza danni né feriti.

Al volante i Carabinieri hanno trovato un diciassettenne senza patente, già noto alle forze dell’ordine. Al suo fianco un passeggero di 21 anni, risultato essere il titolare del contratto di noleggio del veicolo. Per il ragazzo è scattata la denuncia per aver affidato l’auto al minorenne.

Per il il 17enne, invece, è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la reclusione in un Centro di Prima Accoglienza a Roma in attesa della convalida del fermo, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria per i Minori.