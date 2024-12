Uno ha fatto irruzione, l’altro lo ha atteso in strada per caricare la refurtiva in auto. Un’ora e mezza di “lavoro”, mentre i proprietari e il vicinato dormivano, al termine del quale i balordi sono fuggiti con una refurtiva di un valore pari a circa 5 mila euro.

Così all’alba di martedì 3 dicembre si è consumato l’ennesimo furto in casa a Guidonia Montecelio.

Daniele Russo, titolare della scuola di sub “Scuba School Academy” di Guidonia

A finire nel mirino dei balordi è Daniele Russo, 40enne operatore socio-sanitario della Asl Roma 5 e titolare della “Scuba School Academy”, la scuola di sub operativa presso il Palazzetto dello Sport comunale di via Antonio De Curtis, al Bivio di Guidonia.

L’uomo ha denunciato il furto ai carabinieri della Tenenza di Guidonia, consegnando anche le immagini dei ladri in azione registrate dall’impianto di videosorveglianza.

I due ladri forzano il cancello pedonale del villino di Colle Fiorito di Guidonia

Dai filmati emerge che i ladri hanno fatto irruzione alle 3,17 e se la sono svignata alle 4,42 dal villino nel quartiere di Colle Fiorito dove da due anni Daniele Russo abita con la moglie e i due bimbi di un anno e mezzo.

Il ladro claudicante si avvicina all’abitazione di Daniele Russo

Le telecamere hanno ripreso un uomo dall’apparente età di 55-60 anni penetrare nel condominio, forzando il cancello pedonale per poi raggiungere il giardino della casa della vittima.

Obiettivo, il ripostiglio all’interno del quale Russo custodiva anche l’attrezzatura personale da sub, oltre a canne da pesca per Carp Fishing, macchine fotografiche, personal computer, trapani, avvitatori e altro materiale.

Pare che il ladro abbia “lavorato” in tutta tranquillità, portando di volta in volta la refurtiva fino al cancello dove lo attendeva il complice a bordo di una Citroen C1 di colore grigio del 2019.

Alto circa un metro e 70, corporatura normale, il ladro sarebbe calvo coi capelli bianchi e occhiali da vista.

Segni particolare: claudicante sulla gamba sinistra.

“Dai tratti somatici mi sembra italiano – spiega Daniele Russo al quotidiano on line Tiburno.Tv – Non so se fossero soltanto in due o ci fosse un terzo complice.

Non riesco a spiegarmi neppure come siano riusciti a stare un’ora e mezzo nel giardino di casa senza che nessuno di noi abbia avvertito rumori.

Mi hanno fatto un danno di oltre 5 mila euro, la cosa che più mi fa male è l’avermi rubato il pc subacqueo del valore di 700 euro che mia moglie mi aveva regalato per il nostro matrimonio a maggio scorso”.

Il furto ha lasciato evidentemente il segno su Daniele Russo, ex addetto alla sicurezza al Centro Commerciale “Roma Est”. Tant’è che stamane, venerdì 6 dicembre, il 40enne ha lanciato una proposta sul Gruppo Facebook “Sei di Colle Fiorito se…”.

“Sto seriamente pensando di creare un gruppo per fare le ronde, sono troppo scosso dopo quello che ci è successo: vorrei capire chi del quartiere fosse disponibile a fare una cosa del genere”, ha scritto Russo.

“Mi sento svuotato nell’animo – si sfoga l’istruttore di sub – La proposta di organizzare le ronde notturne non è finalizzata a sostituirsi alle forze dell’ordine, né a fare del male ai ladri.

L’unico obiettivo è tutelare il quartiere: nel caso in cui avvistassimo uomini con le torce di notte, potremmo urlare per metterli in fuga e contattare polizia e carabinieri.

Ritengo che sia una proposta utile a salvare anche un’altra sola famiglia che, come è successo a me, potrebbe vedersi portar via beni di proprietà acquistati coi sacrifici”.