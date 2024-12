CASTELNUOVO DI PORTO – Cucciolo di lupo investito e ucciso sulla Provinciale

Un cucciolo di lupo è stato investito e ucciso dalle auto in transito a Castelnuovo di Porto.

Lo segnalano sui rispettivi profili Facebook Antonello Livi, incaricato dal sindaco di Tivoli per la tutela degli animali e l’etologo Andrea Lunerti.

Il lupo ferito sull’asfalto prima del decesso

Il fatto è avvenuto la scorsa settimana in via Montefiore, una strada provinciale che collega Castelnuovo ai territori di Morlupo, Capena e Riano. Una zona di campagna e boschiva abitata dagli animali che il cucciolo stava raggiungendo dopo aver attraversato la strada.

“Si è concluso nel peggiore dei modi il viaggio di questo giovane lupo mentre tentava di attraversare la strada – scrive Lunerti – Forse all’inseguimento di una compagna o alla scoperta di un nuovo territorio. ‘’L’amore è uno dei più potenti stimoli per la maggior parte degli esseri viventi su questo pianeta, così come gli entusiasmi giovanili però diventa spesso uno dei più pericolosi rischi di distrazione, talvolta con esiti fatali…

Guidate con calma e prudenza soprattutto di notte sulle strade che attraversano ambienti naturali, per la sicurezza di tutti”.

Il lupo ferito è stato notato al centro della carreggiata dagli automobilisti in transito. Il cucciolo è riuscito a trascinarsi per qualche metro fino a bordo strada nei pressi di una proprietà privata ed è morto.

“Aveva le viscere di fuori e non si sarebbe potuto salvare – spiega Lunerti – Il tratto in cui è stato investito è molto pericoloso, è ubicato al termine di una discesa percorsa ad elevata velocità. Nei miei sopralluoghi ho trovato le carcasse di altri animali selvatici morti dopo essere stati investiti: è necessario ripristinare la sicurezza per gli animali e per gli automobilisti”.