TIVOLI – Una discarica abusiva sul terreno della Asl, 60enne denunciata

Una discarica abusiva su un terreno dell’ex Pio Istituto Santo Spirito oggi proprietà della Asl Roma 5 di Tivoli.

A scoprirla lunedì 2 dicembre in località Stacchini sono stati i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio che hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti una donna italiana di 60 anni, alla quale l’area era stata assegnata in gestione da parte della Cooperativa agricola “L’Unitaria”, originaria assegnataria dei fondi dell’ex Pio Istituto Santo Spirito.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, una segnalazione anonima ha allertato i militari .

Giunti sul posto, i Forestali hanno rinvenuto nel terreno, chiuso con un cancello e una recinzione, un container pieno di rifiuti sparsi anche all’esterno, tra cui materassi, frigoriferi, ruote di automobili e decine di sacchi neri.