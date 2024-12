GUIDONIA - “Gioca, Sogna, Vinci”: studenti in campo per combattere la noia

Un pomeriggio all’insegna dello sport e dei valori per una società migliore.

E’ l’obiettivo di “Gioca, Sogna, Vinci”, il primo torneo di calcetto della Provincia di Roma che si è svolto venerdì 6 dicembre presso lo “Sport Village” a Colle Fiorito di Guidonia.

L’evento è stato organizzato da “Azione Studentesca Provincia di Roma” e “Azione Studentesca Guidonia Tivoli” coordinati rispettivamente da Patrizio Silvestroni ed Emanuele Di Paolo, scesi in campo insieme a Luca Cristofari, responsabile di “Gioventù Nazionale Guidonia” e Simone Forte, Presidente della Federazione Provinciale di Roma di “Gioventù Nazionale”.

A scendere in campo sono state 6 squadre con oltre 50 giocatori delle scuole superiori di Guidonia e Tivoli, oltre ad alcuni ragazzi di Monterotondo, che si sono dati il cambio in un torneo con tanto di pubblico a fare il tifo.

Il torneo è stato vinto dalla “FC 00012”, squadra composta da studenti del Liceo “Ettore Majorana” di Guidonia, che in finale ha battuto la formazione del “Maracanella”: alla prima classificata la coppa e le medaglie d’oro, alla seconda le medaglie d’argento messe a disposizione dagli sponsor della manifestazione “DidiSport”, “Aneda Consulting”, “Hollywood Pizza” e “Nero Latino”.

“Gioca, Sogna, Vinci” è una giornata di sport e comunità per combattere la noia promossa a livello nazionale da “Azione Studentesca” in seguito alla discussione alla Camera dell’emendamento sullo studente atleta, una storica battaglia della destra studentesca per rilanciare il concetto che la vita sportiva e quella scolastica non possono essere contrastanti ma, anzi, unite e valorizzate in egual modo.

Studente e atleta. Una scuola senza limiti.