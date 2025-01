GUIDONIA – Approvato il Bilancio di previsione 2025/2027

L’attivazione di un progetto gratuito per la biblioteca e il museo comunale in collaborazione con la società regionale Lazio Crea per migliorarne i servizi e garantire una gestione ottimale.

ttrezzature per sport all’aperto nel nuovo quartiere residenziale in costruzione in località La Sorgente.

Nel documento del Pd erano inseriti anche i marciapiedi di Via Bellegra, Via Vivaro Romano e Via Agosta, nel quartiere residenziale di Setteville Nord, oltre all’a cquisto e installazione di un gazebo per la scuola Montelucci di Colle Fiorito, l’i nstallazione di rastrelliere portabici presso istituti scolastici, a ttrezzature per sport all’aperto nel nuovo quartiere residenziale in costruzione in località La Sorgente.

nstallazione di attraversamenti pedonali rialzati in zone critiche, come quelle di Via Colleferro e Via Romana, a Guidonia Centro, e Via Garibaldi, a Villanova.

I Consiglieri comunali del Partito democratico Emanuele Di Silvio, Rosa Nuzzo e Mario Lomuscio hanno presentato un ordine del giorno approvato dall’aula che prevede una serie di interventi migliorativi per la città: dalla m odifica e rifacimento dei marciapiedi di Via dei Girasoli, nel quartiere di Colle Fiorito, alla i nstallazione di attraversamenti pedonali rialzati in zone critiche, come quelle di Via Colleferro e Via Romana, a Guidonia Centro, e Via Garibaldi, a Villanova.

Dichiarazione dell’Assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti, Fondi sovracomunali e Agricoltura Valentina Torresi

“Sono molto soddisfatta dell’approvazione arrivata nella seduta del 30 dicembre da parte del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio degli importanti documenti finanziari all’ordine del giorno, su tutti, ovviamente, il Bilancio di previsione 2025/2027″, ha commentato l’Assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti, Fondi sovracomunali e Agricoltura Valentina Torresi.

“Un Bilancio – ha aggiunto la delegata – al quale siamo riusciti a dare una prospettiva pensando a tutti i cittadini e in particolare alle categorie più fragili, nonostante vincoli e limiti dettati dalla fase di predissesto e dal piano di equilibrio: questo non ci ha impedito di trovare le risorse necessarie per dare le risposte dovute e attese dalla cittadinanza e quelle per dare attuazione al programma della maggioranza di governo del Sindaco Lombardo, il tutto anche cogliendo tutte le opportunità fornite dall’utilizzo dei fondi sovracomunali, il tutto dando ascolto anche ad alcune istanze presentate dall’opposizione.