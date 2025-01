GUIDONIA – E’ atterrata la Befana, 3 mila persone ad attenderla in aeroporto

E’ atterrata sana e salva, donando emozioni e sorrisi a bambini e genitori.

Stamane la Befana è atterrata a Guidonia su un velivolo dell’Aeronautica militare

E’ stato un successo “Al 60° Stormo Arriva la Befana”, l’evento organizzato stamane, lunedì 6 gennaio, dall’Aeronautica Militare, con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio, con l’apertura straordinaria dei cancelli dell’aeroporto “Alfredo Barbieri” a tutti coloro che avessero voluto partecipare.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’evento all’aeroporto militare di Guidonia

Secondo le prime stime, almeno tremila persone hanno atteso la vecchina planata sulla Città dell’Aria a bordo di un velivolo militare verso le 10,30.

La Befana, simbolo della tradizione italiana, ha distribuito le tradizionali calze piene di dolci e piccoli doni, in precedenza prenotate direttamente allo stand presente nel Villaggio Natalizio allestito in piazza Matteotti o attraverso l’e-mail messa a disposizione per tale scopo dall’Aeronautica militare.

La mostra statica in un hangar dell’aeroporto “Alfredo Barbieri”

I visitatori hanno potuto ammirare la mostra statica col dimostratore di volo delle Frecce Tricolori e i visori per realtà virtuale presso l’area espositiva all’interno dell’Aeroporto di Guidonia.

Il Comandante dell’Aeroporto insieme al Sindaco e ai rappresentanti dell’amministrazione

All’evento erano presenti il Colonnello pilota Antonio Angelo Russo, attuale Comandante del 60° Stormo “Arturo Ferrarin” presso l’aeroporto militare, il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, il Capo Segreteria Luca Lucangeli e il presidente del Consiglio comunale Erik D’Alisa.

La manifestazione si inserisce nel contesto delle varie iniziative volte promuovere un sempre maggiore legame tra le Istituzioni e la comunità locale, un’occasione per fare conoscere più da vicino l’importante ruolo svolto dall’Aeronautica Militare, il valore della tradizione e dello spirito comunitario.