GUIDONIA – Scontro frontale sulla via Maremmana, muore un 25enne

Ancora sangue sulle strade a Guidonia Montecelio.

L’ultimo tragico incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, domenica 5 gennaio, in via Maremmana inferiore: il bilancio è di un morto e due feriti.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Guidonia, il fatto è avvenuto verso le 21,30.

A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, sono state una Fiat Panda e una Fiat Mito.

Nell’impatto ha perso la vita un 25enne di Tivoli alla guida della Panda ed è rimasta ferita una ragazza di 22 anni che viaggiava sull’utilitaria, trasportata in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata.

Ferito anche il 25enne al volante della Mito, trasportato in codice rosso presso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Le vetture sono state sequestrate e il conducente della Mito è stato sottoposto agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol e droghe.