MONTEROTONDO – Sant’Antonio Abate, inizia la festa più attesa dagli eretini

A Monterotondo inizia il conto alla rovescia per la Festa di Sant’Antonio Abate, una tradizione dall’enorme ed immutato valore devozionale e culturale, sempre viva da secoli.

Le celebrazioni organizzate dalla Pia Unione di Sant’Antonio Abate col patrocinio del Comune di Monterotondo si articolano in vari momenti e prevedono diversi tipi di festeggiamenti, che culmineranno domenica 19 gennaio con la “cavalcata” e la “torciata” cui partecipano giovani, anziani e bambini.

Tutti gli eventi vengono allietati dalla rinomata Banda Musicale “Eretina” diretta dal maestro Luigino Leonardi.

Sabato 18 gennaio alle 16,20 si terrà la processione dai locali del Duomo al Duomo. Alle 17 la Santa Messa presieduta da Vescovo di Sabina Poggio Mirteto, Monsignor Ernesto Mandara.

Alle 18 la processione dal Duomo alla Cappellina.

Il clou della Festa, domenica 19 Gennaio.

Alle 10 la Sacra Immagine del Santo, portata a cavallo dalla Cappellina fino al Duomo. Alle 10,30 la Santa Messa Solenne presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Battista Re, titolare di Sabina e Poggio Mirteto.

Alle 11,30 la benedizione degli animali e la partenza della tradizionale Cavalcata con la presenza della prestigiosa Fanfara del IV Reggimento dei Carabinieri a Cavallo e con la partecipazione di mezzi, uomini e cavalli del C.R.A. CPM di Tor Mancina.

Alle 16,30 di nuovo la processione e alle 17 la Messa Vespertina presieduta dal parroco del Duomo don Tonino Falcioni e la consegna della Sacra Immagine al “Nuovo Signore” Antonio Vicari che la custodirà in casa fino a gennaio 2026.

Al termine, lo spettacolo pirotecnico.

Alle 18,30 fedeli, torciari e devoti a Sant’Antonio Abate, si ritroveranno tutti insieme per la suggestiva Torciata nelle vie del Centro storico al grido “Evviva Sant’Antognooooooooo…” per accompagnare la Sacra Immagine nella casa di Antonio Vicari in via Ticino dove resterà esposta tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 alla venerazione della cittadinanza, fino alle ore 18 del 26 gennaio.

Lunedì 20 gennaio alle 10,30 il Vescovo emerito di Viterbo, Monsignor Lino Fumagalli, già Vescovo di Sabina, celebrerà la Santa Messa in suffragio dei confratelli della Pia Unione.

Al termine verrà distribuito il pane benedetto.