TIVOLI – Manca la luce per 6 ore, a Bagni chiudono tutte le scuole

Il Comune di Tivoli informa la Cittadinanza che, ai fini di lavori programmati della società “e-distribuzione SpA”, che comporteranno un’interruzione dell’energia elettrica in via Tommaso Neri e zone limitrofe con orario d’inizio alle ore 9:00 e fine lavori alle ore 15:00, è stata disposta la chiusura dell’Istituto Ancelle del Sacro Cuore-Plesso Santa Margherita-Tivoli Terme e dell’Istituto Comprensivo Tivoli V -Tivoli Terme, inclusi tutti i plessi di pertinenza, per l’intera giornata del 24/01/2025