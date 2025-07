Il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha confermato gli incarichi di amministratori della Acque Albule Spa, la società partecipata dal Comune per la gestione delle Terme di Roma.

Il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

Venerdì 4 luglio col decreto numero 15 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - il sindaco ha confermato il commercialista tiburtino Alessandro Napoleoni nel ruolo di Presidente e la Signora Flaminia Santarelli quale membro del Consiglio di Amministrazione di Acque Albule Spa.

Il commercialista tiburtino Alessandro Napoleoni Presidente di Acque Albule Spa

La nomina avrà validità di tre anni ovvero fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027, salvo revoca o dimissioni.

L’incarico conferito potrà cessare anticipatamente prima della scadenza, oltre che per i casi di revoca, dimissioni o decadenza, anche in applicazione di disposizioni di legge che dispongono la messa in liquidazione, chiusura e/o trasformazione della società, e/o al verificarsi di cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute, senza che gli amministratori possano avanzare pretesa di qualsiasi voglia natura.

La nomina decorrerà, per gli effetti giuridici ed economici, dalla data di accettazione della stessa.

Alessandro Napoleoni era stato nominato Presidente e Flaminia Santarelli membro del CdA dall’ex sindaco Giuseppe Proietti.