MONTEROTONDO – Corso gratuito per aiuto cuoco: via alle candidature

Il Comune di Monterotondo ha aperto il bando pubblico per la selezione di 16 allievi al corso gratuito finanziato dalla Regione Lazio per la figura professionale di “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – AIUTO CUOCO” di 320 ore, divise in 224 ore d’aula e laboratorio, 96 ore di tirocinio.

L’aula formativa di riferimento è il laboratorio Abcucinare, in via A. Moscatelli n. 233 – Mentana (RM).

Per ciascun partecipante è prevista una indennità giornaliera di partecipazione.

Requisiti di ingresso e modalità di iscrizione per partecipare alle selezioni

Giovani o adulti disoccupati, o in stato di non occupazione, disabili e soggetti vulnerabili a rischio di marginalità economico – sociale.

Se stranieri extracomunitari, i destinatari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, in corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa.

Per chi ha cittadinanza straniera è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata con delle prove orali e scritte, in mancanza di certificazione già conseguita.

Non è richiesto alcun prerequisito tecnico specifico.

Per candidarsi è necessario fare riferimento al bando pubblico visibile sul sito dell’ente formativo Folias Formazione link: https://www.folias.it/foliasformazione/corso-gratuito-di-formazione-operatore-della-ristorazione-aiuto-cuoco-iscrizioni-aperte/

La domanda di ammissione al corso può essere presentata sia in presenza che per mail utilizzando il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.

La domanda d’iscrizione deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 27/02/2025 ore 16.00 presso la sede di via Salaria n°108 scala C Monterotondo (RM) nei giorni di apertura al pubblico ovvero martedì-mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 o tramite Pec: foliasformazione@legalmail.it

Per info contattare il numero 06/90085620-1 oppure scrivere a: formazione@folias.it

Il corso ha un duplice obiettivo.

a) Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale;

b) promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute.

Modalità didattiche:

Le giornate formative in aula e di tirocinio saranno erogate per un massimo di 6 ore giornaliere e prevedono la presenza di un tutor d’aula e di stage.

La formazione didattica prevede 3 giorni di lezioni a settimana, le attività d’aula in presenza relativamente alle materie teoriche saranno svolte presso la sede di Monterotondo in Via Salaria, mentre le attività pratiche laboratoriali saranno svolte presso la sede di Mentana.

Le materie di lezione, oltre a quelle inerenti alla sicurezza sul luogo di lavoro, prevedono l’approfondimento del contesto, l’apprendimento delle tecniche e dei metodi di realizzazione dei prodotti specifici relativi al profilo professionale proposto.

Per il Tirocinio curriculare, ciascun allievo sarà inserito in un’esperienza di stage che permetterà di sperimentare a livello pratico l’applicazione delle competenze e le nozioni acquisite, in un contesto di lavoro protetto e monitorato da personale esperto. Lo stage si svolgerà presso imprese disponibili collocate per lo più nella provincia di Roma e nei territori confinanti, con affiancamento di idoneo personale dell’impresa stessa, e di un tutor di stage dell’ente formativo.