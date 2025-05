Villa Adriana 1953: campione in Prima Categoria

Oggi, domenica 4 maggio, l’ASD Villa Adriana 1953 ha scritto una pagina memorabile della sua storia calcistica. Con una vittoria per 4-3 sul III Municipio Calcio, la squadra biancoverde ha conquistato matematicamente il primo posto nel Girone D di Prima Categoria, garantendosi l’accesso in Promozione per il prossimo anno con una giornata d’anticipo.

Guidati da mister Gianluca Lillo, ex calciatore professionista con esperienze in Serie B e C, i “Coccodrilli” hanno dominato il campionato con un ruolino di marcia impressionante: 24 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta su 29 partite, totalizzando 76 punti.

Mister Gianluca Lillo e il giocatore Diego Centanni

La squadra ha mostrato una solidità difensiva notevole, subendo solo 26 gol, e un attacco prolifico, trainato dal bomber Edoardo Piacentini, autore di 49 reti stagionali.

La squadra dell’ASD Villa Adriana 1953

Ma vanno ricordati i giocatori: Leonardo Fratini, Filippo Polinesi, Palombi Daniele, Gabriele Briatico, Valerio Condrò, Matteo Loreti, Andrea Cacciacarro, Alessandro Figlioli, Andrea Timperi, Diego Centanni, Gabriele Oliva, Simone Festa e tanti altri capaci di regalare emozioni a tutti i tifosi del Villa Adriana.

Una difesa di ferro il Villa Adriana che ha subito solo 25 gol.

Da sottolineare Il lavoro del Presidente Mauro Morelli, del DG Spagnoli e del DS Toselli capaci di mettere nelle mani del Mister Gianluca Lillo una squadra all’altezza.

La promozione in Promozione rappresenta un traguardo storico per il Villa Adriana, che torna in una categoria superiore dopo anni di assenza. Il quartiere è in festa, e la squadra guarda al futuro con entusiasmo, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo nel panorama calcistico regionale.

(Daniele Di Cerbo)