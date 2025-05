Auto in fiamme durante la marcia, paura sul Gra

Paura stamattina, domenica 4 maggio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 9 un’auto di grossa cilindrata è stata distrutta dalle fiamme mentre era in marcia lungo la carreggiata interna e dall’uscita Salaria viaggiava verso l’uscita di via Nomentana.

L’incendio è divampato all’altezza del chilometro 24.

All’improvviso dal cofano ha iniziato a uscire abbondante fumo. Provvidenzialmente e nel giro di pochi istanti il conducente ha arrestato la marcia e accostato la vettura sulla corsia di emergenza onde evitare conseguenze gravi.

E la decisione si è rivelata opportuna.

In pochi istanti l’auto è stata divorata dal fuoco sotto gli occhi increduli di centinaia di automobilisti in transito sul Gra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento definitivamente le fiamme della carcassa e ambulanze del 118: fortunatamente nell’incendio non si registrano feriti.