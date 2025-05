Promozione: Villalba e Palombara in crescita, Montecelio in difficoltà

Villalba Ocres Moca 1952: secondo posto Consolidato

Il Villalba Ocres Moca 1952 ha ottenuto una vittoria significativa, battendo il Montecelio 1964 con un punteggio di 3-1. Questo successo ha permesso alla squadra di mantenere saldamente il secondo posto in classifica con 65 punti, rafforzando la propria posizione in zona playoff.

Palombara: vittoria cruciale per la salvezza

Il Palombara ha mostrato determinazione, vincendo 5-1 in trasferta contro il Soratte Capena. Con questa vittoria, la squadra raggiunge i 35 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione diretta e consolindando la posizione per i playout.

Montecelio 1964: situazione preoccupante

Il Montecelio 1964 continua a lottare, ma la sconfitta contro il Villalba lo mantiene a 28 punti, in penultima posizione e in piena zona retrocessione. Con tre partite rimanenti, la squadra dovrà dare il massimo per evitare la retrocessione, cercando di replicare il miracolo salvezza ottenuto nella stagione precedente.

Le prossime settimane saranno decisive per le sorti delle squadre del nord-est romano, con il Villalba e il Palombara che puntano a confermare i loro progressi, mentre il Montecelio dovrà lottare con determinazione per evitare la retrocessione.

(Daniele Di Cerbo)