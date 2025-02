Mercoledì 19 febbraio si sono svolti nella chiesa del Gesù, a Tivoli, i funerali di Silvio Alari, il 46enne tiburtino deceduto nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio a causa delle gravi ferite riportate in uno scontro in moto con un’auto sulla via Tiburtina, a Vicovaro.

Il feretro è stato scortato dagli amici motociclisti.