TIVOLI – Petizione per migliorare il trasporto e la mobilità a Campolimpido

Da Loredana Flamini, Promotrice della petizione “Migliorare il trasporto ela mobilità a Campolimpido” – CLICCA E PARTECIPA ALLA PETIZIONE – riceviamo e pubblichiamo una lettera al Direttore di Tiburno.Tv:

“Gentile Direttore,

attraverso il vostro giornale desidero dare voce a una richiesta che nasce dal cuore dei nostri quartieri e dalla volontà di tanti cittadini di partecipare concretamente al futuro della nostra città.

In pochi giorni la petizione per migliorare la mobilità, la sicurezza e i collegamenti di Campolimpido, Collenocello, Via Favale e Casal Bellini ha già raccolto 276 firme. Un risultato che dimostra quanto questi temi siano sentiti da chi vive ogni giorno queste zone.

Queste firme non rappresentano soltanto un numero: rappresentano persone, famiglie, anziani, giovani, lavoratori e cittadini che chiedono di essere ascoltati e che vogliono contribuire con proposte concrete.

La nostra iniziativa non nasce per fare polemica, ma per costruire. Per questo, insieme alle firme, porteremo davanti al Sindaco Marco Innocenzi un progetto di idee per rendere questi quartieri più sicuri, più collegati e più vivibili.

Tra le proposte ci sono:

– marciapiedi continui e sicuri lungo Via Favale;

– una rete di percorsi ciclopedonali che colleghi i quartieri;

– una navetta elettrica comunale, che abbiamo immaginato con il nome “Tivoli Link”, per collegare in modo più efficace Villanova, Villa Adriana e la stazione di Guidonia, facilitando gli spostamenti verso Tivoli, Roma e i comuni vicini;

– due nuovi ponti ciclopedonali strategici: uno tra Via Favale e Via Paterno e uno nell’area Acea tra Via Casal Bellini e Villanova, con l’obiettivo di creare un collegamento più ampio verso Villalba e, dove possibile, Guidonia;

– una maggiore attenzione alla manutenzione del verde pubblico, soprattutto a Collenocello, che da troppo tempo attende interventi adeguati.

Questa petizione vuole dimostrare che i cittadini non sono soltanto persone che aspettano risposte, ma una risorsa capace di proporre soluzioni e contribuire alla crescita del territorio.

Abbiamo iniziato un percorso e continueremo a raccogliere adesioni, perché ogni firma è una voce in più. Più saremo, più forte sarà il messaggio che arriverà alle istituzioni.

Crediamo nel dialogo e nella collaborazione con l’amministrazione comunale. La nostra speranza è che queste proposte possano aprire un confronto concreto e portare risultati per tutti.

Una città cresce quando ascolta i suoi quartieri”.