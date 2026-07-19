MONTEROTONDO – Trasporti, 170 mila per un nuovo capolinea Cotral

Un nuovo capolinea Cotral nel piazzale di via della Fonte a Monterotondo.

Lo stabilisce determina numero 659 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 9 luglio dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene affidato l’intervento alla società “Edil Scavi S.r.l.” di Maenza, in provincia di Latina, per la somma complessiva di 169.708 euro e 38 centesimi compresa IVA.

Il progetto per i lavori di realizzazione del capolinea Cotral nel piazzale in via della Fonte era stato approvato il 16 dicembre 2025 dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone con la delibera numero 394.

Obiettivo è rendere funzionale un’area che ad oggi versa in condizioni di degrado e abbandono del manto stradale ed è utilizzata come parcheggio di autoveicoli in modo non regolamentato, generando disordine e problemi di sicurezza.

Dalla determina numero 659 emerge che a seguito delle verifiche effettuate il Comune di Monterotondo ha ritenuto necessario eseguire un nuovo capolinea Cotral e un nuovo attraversamento pedonale rialzato, in modo da riqualificare l’area individuata per sviluppare al meglio il servizio di rete mezzi pubblici per la cittadinanza.

Per questo è stata inviata una richiesta di preventivo alla “Edil Scavi S.r.l.” che ha offerto un ribasso percentuale del 5,50%, ritenuto congruo in funzione del lavoro da svolgere.