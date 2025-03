TIVOLI – Al Palasport il Campionato Interregionale di Pole Dance

Sabato 8 marzo 2025, il Palasport Paolo Tosto di Tivoli accoglierà il Campionato Interregionale Centro Italia ASI, un evento straordinario dedicato al mondo della Pole Dance & Aerial.

Atleti e performer provenienti da Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo si sfideranno in discipline affascinanti come Pole Dance, Cerchio Aereo, Tessuto Aereo e Amaca Aerea, dando vita a uno spettacolo unico fatto di forza, eleganza e tecnica.

L’evento, organizzato da SassoLab in collaborazione con ASI, ASD Vitattiva e CONI, sarà valevole per la qualificazione al Campionato Nazionale, un’occasione importante per gli atleti e un’opportunità imperdibile per il pubblico di scoprire da vicino queste straordinarie discipline sportive.

L’amministrazione comunale di Tivoli invita tutta la cittadinanza a partecipare e a lasciarsi stupire dall’energia e dalla spettacolarità di queste performance.

Una giornata all’insegna dello sport, dell’arte e della passione, da vivere insieme!