GUIDONIA – Strade sicure, iniziato il rifacimento dell’asfalto a Colleverde

Questa mattina, martedì 11 marzo, sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a Colleverde, quartiere del Comune di Guidonia Montecelio.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, gli interventi sono iniziati in via Monte Gran Paradiso, proseguiranno in via Monte Bianco e, nei prossimi giorni, in via Monte Grappa.

“Nella giornata odierna – dichiara in una nota l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – siamo impegnati in più tratti stradali del comune. Fortunatamente, le condizioni meteo ci consentono di intervenire dove più urgente.

Stiamo raccogliendo e monitorando tutte le segnalazioni che ci arrivano dalla Polizia Locale, dagli Uffici e dai cittadini in maniera da avere un quadro sempre aggiornato delle necessità.

Pavimentazioni in buone condizioni, è notorio, assicurano anche una maggiore sicurezza stradale.

I tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici, d’altronde, prestano la massima attenzione agli aspetti legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria”.