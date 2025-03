NEROLA – Domenica 23 la Sagra delle pappardelle al cinghiale

Si terrà domenica 23 marzo a Nerola la Sagra delle Pappardelle al cinghiale.

Organizzata dalla “ACN-Associazione culturale Nerola”, da 20 anni promotrice di eventi e feste, la Sagra è patrocinata dall’amministrazione comunale e si svolgerà dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

Nel menù sono previsti:

– Bis Bruschette con Olio Evo di Nerola Novello e Patè di Olive nerolesi;

– Pappardelle al ragù di cinghiale nerolese, (eventualmente disponibili anche con sugo semplice e formaggio grattugiato a scelta).

– Arrosticini di pecora;

– Dolcetti artigianali delle cuoche nerolesi.

– Patatine fritte

– Crêpes con Nutella

– Vino di zona

La giornata sarà animata da musica dal vivo, mercatino dell’artigianato e bancarelle dei produttori locali. Sarà possibile fare bellissime passeggiate nei vicoli del Centro storico medievale sotto la cornice dell’imponente Castello Orsini. Ampio parcheggio con servizio navetta.

INFO e CONTATTI

Telefono: 320 2214249 Email: ass.cult.nerola@gmail.com

La partecipazione al mercatino è gratuita!!! Inviare email ad: ass.cult.nerola@gmail.com per info e posti disponibili.

Oppure sulla pagina Facebook AC Nerola ed in Chat Messenger In caso di previsto maltempo l’evento verrà rimandato al fine settimana successivo o al primo utile. Controllare sempre le date presso i contatti della AC Nerola (Associazione Culturale Nerola).

COME RAGGIUNGERE Nerola – Piazza San Sebastiano.

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.

Da Roma, se non si vuole percorrere tutta la Salaria, è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

Da Rieti invece bisogna percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’ altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.